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        Haberler Bilgi Magazin Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Veliaht ilk bölüm ne zaman?

        Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Veliaht ilk bölüm ne zaman?

        Show TV, yeni sezonda Veliaht isimli yeni dizisini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü konu alacak yeni dizinin senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt yazarken; yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Peki, Veliaht'ın konusu nedir, kadroda hangi isimler yer alıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:44
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        • 1

          Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'ın konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Eylül ayında ekranlara gelecek yeni dizi; aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temala etrafında şekillenecek. İşte, yeni dizi Veliaht'ın konusu ve kadrosu...

        • 2

          VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.

        • 3

          VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

          Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.

        • 4

          VELİAHT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Veliaht, Eylül ayında ilk bölümü ile Show TV ekranlarında olacak ancak dizinin tam yayın tarihi henüz bilinmiyor.

        • 5

          VELİAHT DİZİSİ YAPIM KADROSU

          Yönetmen: Sinan Öztürk

          Senaryo: Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer

          Yapım şirketi: Faro

          Yapımcı: Yamaç Okur

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