Shevchenko İstanbul'a geliyor!

Türkiye’de futbolu yeniden tanımlayacak özel bir turnuva için geri sayım başladı. Volkswagen Arena’da düzenlenecek turnuvaya Volkan Demirel ve Andriy Shevchenko’nun yanı sıra birçok ünlü isim de katılacak.

Golazo adıyla ilk kez düzenlenecek bu özel organizasyon, 27-28 Mayıs tarihlerinde Volkswagen Arena’da futbolun efsaneleri, ünlü isimler ve içerik üreticilerini aynı sahada buluşturacak.

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Toplam 8 takımın kıyasıya mücadele edeceği Golazo, sadece futbol değil, aynı zamanda gösteri, eğlence ve içerik açısından da izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 1 milyon TL’lik büyük ödül için takımlar sahaya çıkarken, klasik futbol kurallarının ötesinde, sürpriz oyun kuralları ve dinamik maç formatları da turnuvayı daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

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EFSANELERLE DOLU KADRO, GÜÇLÜ TAKIM SAHİPLERİ

Golazo’nun takım sahipliği koltuğunda hem sahalarda fırtına gibi esmiş isimler hem de dijital dünyanın yıldızları yer alıyor. Dünyaca ünlü efsane futbolcu Andriy Shevchenko ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel’in takım sahibi olduğu turnuvadaki diğer kaptanlar, Emir Yazıcı, Enis Kirazoğlu, Chaby Han, Kontravolta, Kerem Kısakol, Arden Papazyan.

Sadece takım kaptanları değil, sahaya çıkacak futbolcular arasında da bomba isimler var. Sercan Yıldırım, Adem Büyük, Necati Ateş, Taha Yalçıner gibi eski futbolcuların yanında Emir Can İğrek ve Kubilay Aka gibi ünlü isimler de sahada olacak. Maçlardan önce ve sonra maçları derinlemesine değerlendirecek isimler arasında Yağız Sabuncoğlu, Deniz Aksoy, Melike Çelik, Can Önduygu, Emre Özcan, Erbatur Ergenekon, Veli Yiğit gibi isimler alıyor. Organizasyonun resmi açılışı, 26 Mayıs’ta yapılacak basın toplantısı ile gerçekleşecek. Basın mensuplarının davetli olduğu bu toplantıda turnuvanın formatı, kuralları ve detayları açıklanacak. Futbolun sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir şov olduğunu yeniden kanıtlamak için hazırlanmış bu benzersiz organizasyon, futbolseverlere yepyeni bir deneyim sunacak. Futbolseverlerin 27-28 Mayıs için bilet alarak katılım gösterebileceği etkinlik için aynı zamanda Golazo Cup Türkiye YouTube kanalında da özel içerikler ve canlı yayınlar yer alacak.