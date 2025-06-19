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        Haberler Magazin Hadise ile Sharon Stone bir arada

        Hadise ile Sharon Stone bir arada

        İtalya'ya giden Hadise, katıldığı bir etkinlikte ABD'li oyuncu Sharon Ston ile tanıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:49
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        Sharon Stone ile tanıştı
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        Hadise, İtalya'nın Napoli şehrinde dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı bir bir moda markasının etkinliğinde boy gösterdi.

        Konuklar arasında Hollywood yıldızı Sharon Stone da vardı. Davette, Stone ile tanışma fırsatı yakalayan Hadise, ABD'li oyuncuyla bir araya geldi.

        Şarkıcı, Sharon Stone ile el sıkışıp selamlaştı ve onunla bir süre ayaküstü sohbet etti.

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