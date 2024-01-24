Sharon Osbourne, yaklaşık 10 yıl önce kocası Ozzy Osbourne'un Michelle Pugh adında bir kuaförle dört yıllık ilişkisini öğrendikten sonra kendi canına kıymaya çalıştığını itiraf etti. Osbourne, eşinin kendisine yıllarca ihanet ettiğini okuduğu e-postalardan öğrendiğini açıkladı.

Ozzy Osbourne ve Michelle Pugh, 2012 - 2016 yılları arasında gizli bir ilişki yaşamıştı. Ozzy Osbourne kısa bir süre Sharon Osbourne'den ayrılmıştı.