Anadolu Efes'te forma giyen ABDli yıldız Shane Larkin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı programda Türkiye vatandaşlığına geçerek A Milli Takımı'nda oynaması gündemde olan Shane Larkin'le ilgili yeşil ışık yakmış ve "Milli Takımımızı yükseltir" ifadelerini kullanmıştı.

Larkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.