Shakira'dan Las Vegas'ta oryantal dans gösterisi

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, enerjik şarkılarıyla olduğu kadar sahnedeki kendine has dans gösterisiyle de tanınıyor. 16 Grammy ödüllü şarkıcı, yarı Arap, yarı Latin figürü danslarıyla beğeni topluyor.

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1990'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan ve şöhretini bugüne taşıyan 48 yaşındaki sanatçı, şu sıralar 'Las Mujeres Ya No Lloran' adını verdiği dünya turnesi kapsamında peş peşe konserler düzenliyor. Ünlü yıldız, Las Vegas'ta verdiği konserde, sahnedeki oryantal şovuyla büyük ses getirdi.

Oryantal müziği eşliğinde ve oryantal kostümüyle göbek dansı yapan Shakira, o anlara ait görüntüleri sosyal medya sayfasında paylaştı. Ünlü şarkıcıya hayranları beğeni mesajları yağdırdı.