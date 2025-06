Shakira: ABD'de korku içinde yaşıyorum

ABD'de Donald Trump'ın göçmenlere yönelik baskın emri nedeniyle sokaklardaki protestolar sürerken, göçmen politikalarını eleştiren ünlüler arasına Shakira da katıldı.

48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, ABD'deki göçmenlerin karşılaştıkları agresif politikalar nedeniyle yaşadıkları zorluklara değindi.

REKLAM advertisement1

"ACI VERİCİ"

BBC News'e konuşan şarkıcı, Donald Trump'ın yeniden başkan seçildikten sonra, iddia edilen göç ihlallerini engellemeye öncelik vermesinin ardından, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamanın "sürekli korku içinde yaşamak anlamına geldiğini" belirtti ve ekledi: Bunu görmek acı verici!

"Şimdi, her zamankinden daha fazla, birlik içinde kalmalıyız" diyen Shakira, "Şimdi, her zamankinden daha fazla sesimizi yükseltmeli ve bir ülkenin göç politikalarını değiştirebileceğini ancak tüm insanlara yönelik muamelenin her zaman insanca olması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymalıyız" ifadesini kullandı.

Shakira; "Daha iyi bir gelecek arayışıyla bu ülkeye gelen birçok Kolombiyalı göçmen gibi ben de ABD'ye taşındığımda daha 19 yaşındaydım" dedi. Ana dili ispanyolca olan Latin şarkıcı, İngilizce öğrenmek ve kendi deyimiyle "İngilizce dilinin şarkı yazımında nasıl işlediğini anlamak" için Leonard Cohen, Walt Whitman ve Bob Dylan'ın şiirlerine ve yazılı eserlerine güvendiğini belirtti.

İki çocuk annesi şarkıcı, bu yılın başında kazandığı Grammy ödülünü; "Bu ülkedeki tüm göçmen kardeşlerime adıyorum" sözleriyle almıştı. Şarkıcı ayrıca; "Seviliyorsunuz, buna değersiniz ve her zaman sizinle mücadele edeceğim" demişti. REKLAM "YALNIZCA SUÇLULARI SINIR DIŞI ETMELİ" Meksika asıllı ABD'li oyuncu Eva Longoria da Los Angeles'ta başlayıp başka ABD şehirlerine de yayılan olayların gelişmesini izlerken şok içinde olduğunu ve bunun ABD'nin atalarının ortaya koyduğu temel ilkelere aykırı olduğunu söylemişti. "Ülkemizde hiç kimse suçlu istemiyor, hiç kimse tecavüzcü istemiyor, hiç kimse uyuşturucu satıcısı istemiyor, hiç kimse kötü oyuncu istemiyor; olan bu değil" diyen Eva Longoria, Donald Trump'ın eylemlerinde aşırıya kaçtığını ve yalnızca suçluları sınır dışı etme kampanyası vaadine sadık kalmadığını söyledi. SİYASETE DAHA FAZLA UZAK KALAMADI Genelde siyasetten uzak duruşuyla bilinen ünlü model Kendall Jenner da farkındalık yaratma amacıyla 'Los Angeles Göçmen Topluluk Kaynakları'nı destekleyen bir mesaj paylaşmıştı. Kuruluşun sosyal medyasına giden bir bağlantı yayımlayan Jenner, "Los Angeles, tüm topluluğumuzu harekete geçirme zamanı. Eylemleriniz gerçekten fark yaratıyor. Birbirimize göz kulak olurken siz de üzerinize düşeni yapın" demişti.

Ünlü model ayrıca, hayranlarına; "Los Angeles birlik içinde. Bu göçmen topluluğu kaynaklarını geniş çapta paylaşın. Yeniden yayınlayın, yaygınlaştırın, organize edin" diye seslenmişti.