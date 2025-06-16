Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Shakira: ABD'de korku içinde yaşıyorum - magazin haberleri

        Shakira: ABD'de korku içinde yaşıyorum

        ABD'de göçmenlerin isyanına yol açan politikalara karşı ses yükselten ünlüler arasına Shakira da katıldı. ABD'de yaşayan Kolombiyalı şarkıcı; "Sürekli korku içindeyim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD'de korku içinde yaşıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de Donald Trump'ın göçmenlere yönelik baskın emri nedeniyle sokaklardaki protestolar sürerken, göçmen politikalarını eleştiren ünlüler arasına Shakira da katıldı.

        48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, ABD'deki göçmenlerin karşılaştıkları agresif politikalar nedeniyle yaşadıkları zorluklara değindi.

        "ACI VERİCİ"

        BBC News'e konuşan şarkıcı, Donald Trump'ın yeniden başkan seçildikten sonra, iddia edilen göç ihlallerini engellemeye öncelik vermesinin ardından, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamanın "sürekli korku içinde yaşamak anlamına geldiğini" belirtti ve ekledi: Bunu görmek acı verici!

        "Şimdi, her zamankinden daha fazla, birlik içinde kalmalıyız" diyen Shakira, "Şimdi, her zamankinden daha fazla sesimizi yükseltmeli ve bir ülkenin göç politikalarını değiştirebileceğini ancak tüm insanlara yönelik muamelenin her zaman insanca olması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymalıyız" ifadesini kullandı.

        Shakira; "Daha iyi bir gelecek arayışıyla bu ülkeye gelen birçok Kolombiyalı göçmen gibi ben de ABD'ye taşındığımda daha 19 yaşındaydım" dedi. Ana dili ispanyolca olan Latin şarkıcı, İngilizce öğrenmek ve kendi deyimiyle "İngilizce dilinin şarkı yazımında nasıl işlediğini anlamak" için Leonard Cohen, Walt Whitman ve Bob Dylan'ın şiirlerine ve yazılı eserlerine güvendiğini belirtti.

        İki çocuk annesi şarkıcı, bu yılın başında kazandığı Grammy ödülünü; "Bu ülkedeki tüm göçmen kardeşlerime adıyorum" sözleriyle almıştı. Şarkıcı ayrıca; "Seviliyorsunuz, buna değersiniz ve her zaman sizinle mücadele edeceğim" demişti.

        REKLAM

        "YALNIZCA SUÇLULARI SINIR DIŞI ETMELİ"

        Meksika asıllı ABD'li oyuncu Eva Longoria da Los Angeles'ta başlayıp başka ABD şehirlerine de yayılan olayların gelişmesini izlerken şok içinde olduğunu ve bunun ABD'nin atalarının ortaya koyduğu temel ilkelere aykırı olduğunu söylemişti.

        "Ülkemizde hiç kimse suçlu istemiyor, hiç kimse tecavüzcü istemiyor, hiç kimse uyuşturucu satıcısı istemiyor, hiç kimse kötü oyuncu istemiyor; olan bu değil" diyen Eva Longoria, Donald Trump'ın eylemlerinde aşırıya kaçtığını ve yalnızca suçluları sınır dışı etme kampanyası vaadine sadık kalmadığını söyledi.

        SİYASETE DAHA FAZLA UZAK KALAMADI

        Genelde siyasetten uzak duruşuyla bilinen ünlü model Kendall Jenner da farkındalık yaratma amacıyla 'Los Angeles Göçmen Topluluk Kaynakları'nı destekleyen bir mesaj paylaşmıştı. Kuruluşun sosyal medyasına giden bir bağlantı yayımlayan Jenner, "Los Angeles, tüm topluluğumuzu harekete geçirme zamanı. Eylemleriniz gerçekten fark yaratıyor. Birbirimize göz kulak olurken siz de üzerinize düşeni yapın" demişti.

        Ünlü model ayrıca, hayranlarına; "Los Angeles birlik içinde. Bu göçmen topluluğu kaynaklarını geniş çapta paylaşın. Yeniden yayınlayın, yaygınlaştırın, organize edin" diye seslenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #göçmen
        #Shakira
        #ABD
        #Donald Trump

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Önce şampanya sonra silahlar patladı!
        Önce şampanya sonra silahlar patladı!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Habertürk Anasayfa