Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş rakibine 4-2 mağlup oldu. Tur şansını ikinci maça bırakan siyah beyazlılar, rövanş mücadelesinde Ukrayna temsilcisi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 253 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 109 yenilgi yaşadı. Peki, "Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı tarihi ve maç saati...
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Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım başladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda 3. Eleme Turu'nda Rangers / Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürerken, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçının tarihi ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş mücadelsi ise 31 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.
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SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Reymana Stadı'nda oynanacak mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.
Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"
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HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+
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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'I ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisini elerse 3. Eleme Turu'na yükselmesi halinde Rangers / Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
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