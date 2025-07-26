Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım başladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda 3. Eleme Turu'nda Rangers / Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürerken, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçının tarihi ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...