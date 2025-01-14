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        Haberler Bilgi Yaşam SGK Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: SGK Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

        SGK Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: SGK Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

        SGK kurumunun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından çok sık merak edilir. En çok ziyaret edilen devlet dairelerinden biri olduğu için birçok kişi bu kurumun açılış ve kapanış saatlerini merak eder. Sosyal Güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemlerin yapıldığı bu kurumu siz de araştırıyor olabilirsiniz. İşte SGK çalışma saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:57
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        SGK Çalışma (Mesai) Saatleri 2025
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        Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinin açılış ve kapanış saatini merak eden birçok kişi vardır. Bu kurumların mesaiye başlama, bitirme, öğle tatili ve hafta sonu çalışma saatlerinin olup olmadığı merak konusudur. Peki SGK müdürlükleri kaçta mesai yapmaya başlıyor? Cumartesi de çalışma var mı? SGK mesai saatleri 2025 yılı güncel bilgilerini öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

        SGK mesai saatleri 2025 yılında da güncel şekilde sunuldu. Bu saatler, ile ve ilçelere göre değişiklik gösterse de ülkemizin genelinde SGK çalışma saatleri aşağıda verildiği gibidir;

        • Açılış Saati: 08.30
        • Kapanış Saati: 17.00

        Kalabalık bir metropol olan İstanbul şehrinde güncel mesai saatleri çoğunlukla daha farklıdır;

        • 09.00 - 17.00

        SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı birleşimiyle oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu, bu saatlerin yanı sıra farklı ilçelerde çeşitli saatlerde hizmet verebilir. En sağlıklı bilgi için bulunduğunuz il ve ilçenin SGK kuruluşunu arayarak bilgi alabilirsiniz.

        SGK KAÇTA AÇILIYOR?

        Bu noktada kullanıcıların en sık sorduğu soruların başında “SGK kaçta açılıyor?” vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na erken gelmek ve işlemlerinizi hızlıca halletmek istiyorsanız açılış saatini merak ediyor olabilirsiniz. Farklı lokasyonlara göre değişmekle birlikte 08.30 ve 09.00 arası mesai saatinin başladığını söylemek mümkündür.

        SGK KAÇTA KAPANIYOR?

        Peki SGK kaçta kapanıyor? Vatandaş olarak devlet dairesi işlemlerinizi halletmek ve çalışma saatlerinin dışına kalmamak için bu kurumun kaçta kapandığını bilmek istiyor olabilirsiniz. İl ve ilçelere göre değişen kapanış saati, genel olarak 16.30 ve 17.00 aralığıdır.

        SGK KAÇA KADAR AÇIK?

        İnternet üzerinde en sık arama yapılan sorulardan biri de “SGK kaça kadar açık?” olmuştur. Bu kurumun kapanış saatine dikkat etmek gerekir. Çünkü kapanış saati olarak verilen saatten sonra hizmet olmaz. SGK müdürlükleri, öğle arası dışında kesintisiz hizmet verir. Öğle arası bittikten sonra memurlar, kapandıkları saate kadar hizmet vermeye devam eder. Bazı durumlarda yoğunluğa bağlı olarak kurumların kapanış saati değişiklik gösterebilir. Yine de genel olarak kabul edilen bir kapanış saati vardır. Bu saat, çoğunlukla 17.00 olarak bilinir.

        SGK ÖĞLE ARASI SAATİ

        SGK öğle arası saati de merak konusudur. Çünkü kurum, bu saatlerde hizmet vermez. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun öğle tatili, 12.00 - 13.00 arası olarak bilinir. Bu saatin bitişinden sonra kapanış saatine dek hizmet devam eder. Ancak çalışanların bir saat kadar öğle tatili yapma durumu vardır. Bunun yanı sıra bazı müdürlüklerde öğle arası tatili 12.30 - 13.30 da olabilir.

        SGK CUMARTESİ AÇIK MI?

        SGK cumartesi açık mı? Bazı kişiler, hafta içi çalıştıkları için hafta sonu Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmeyi düşünür. Bu noktada kullanıcıların aklına ilk olarak cumartesi gelir. SGK, tıpkı diğer devlet dairelerinde olduğu gibi cumartesi günleri de kapalıdır. Ayrıca pazar günleri de hizmet vermez. Ancak hafta içi mesai saatlerinde kesintisiz şekilde çalışır.

        SGK AREFE GÜNLERİ AÇIK MI?

        Sosyal Güvenlik Kurumu, dini ve ulusal bayramlarda kapalıdır. Buna arefe günleri de dahildir. Bayram gününden önceki arefe tatilinde bu kurumdan hizmet alınamaz. Ancak bazı durumlarda esneklik görülebilir. Yarım gün açık olan SGK daireleri de vardır. Bu noktada en net bilgi için bağlı olunan SGK dairesinin aranması ve doğrudan bilgi alınması önerilir.

        SGK NE YAPAR?

        Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili her türlü işleme bakar. Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını içeren hizmetler, bu kurumun çalışma alanları arasındadır. Hastalık ve analık sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalıkları kısa vadeliye girer. Uzun vadeli alana ise yaşlılık ve ölüm gibi sigorta kolları dâhildir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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