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        Haberler Yaşam Sezonlar boyunca korkutmaya devam ettiler... Korku türünün IMDb'nin zirvesine yerleşmiş 10 dizisi!

        Sezonlar boyunca korkutmaya devam ettiler... Korku türünün IMDb'nin zirvesine yerleşmiş 10 dizisi!

        Korku türü, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. IMDb puanlarıyla en çok beğenilen korku dizilerini sizin için derledik. Özellikle gizem, gerilim ve paranormal olaylara ilgisi olanlar bu listeye bayılacak. Hazır mısınız? İşte IMDb'de zirveye oturan en iyi 10 korku dizisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:30
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        • 1

          Korku dizileri, gerilim dolu sahneleri ve karanlık atmosferleriyle izleyicilerin kalbini fethetmeye devam ediyor. IMDb puanlarına göre en sevilen korku dizilerini sizler için listeledik. İşte karşınızda IMDb puanı en yüksek 10 korku dizisi ve detayları!

        • 2

          1. THE HAUNTING OF HILL HOUSE

          Korku türünün modern klasikleri arasında yer alan The Haunting of Hill House, Shirley Jackson’ın çok satan romanından uyarlanıyor. Dizinin konusu, trajik olaylarla dolu bir malikanede yaşanan gizemleri çözmeye çalışan Crain ailesi etrafında dönüyor. Hem duygusal hem de korkutucu sahneleriyle izleyiciyi kendine bağlayan bu dizi, IMDb’de 8.6 puanıyla dikkat çekiyor.

        • 3

          2. STRANGER THINGS

          İkonik bir 80’ler nostaljisi yaratan Stranger Things, korku ve bilim kurguyu harmanlayan çarpıcı bir yapım. Hawkins kasabasında yaşanan gizemli olaylar ve öteki dünyadan gelen yaratıkların hikayesini anlatan dizi, 8.7 IMDb puanı ile listede yerini alıyor. Dostluk, macera ve gerilimle dolu bu yapım, farklı yaş gruplarından ızleyicileri etkisi altına almayı başarıyor.

        • 4

          3. BLACK MIRROR

          Geleceğin karanlık bir portresini çizen Black Mirror, insanın teknolojiyle olan karmaşık ilişkisini ele alıyor. Her bir bölümü bağımsız hikayelerden oluşan dizi, distopik temaları ve psikolojik gerilim unsurlarıyla öne çıkıyor. IMDb’de 8.8 puan alan bu dizi, modern korku türünün çıtasını yükseltiyor.

        • 5

          4. PENNY DREADFUL

          Gotik edebiyatın ünlü karakterlerini bir araya getiren Penny Dreadful, karanlık ve gizem dolu atmosferiyle dikkat çekiyor. Dr. Frankenstein, Dorian Gray ve vampirler gibi ıkonik karakterleri bir araya getiren dizi, hem korkutucu hem de derinlikli bir hikaye sunuyor. IMDb’de 8.2 puan alan Penny Dreadful, gotik korku sevenler için biçilmiş kaftan.

        • 6

          5. SUPERNATURAL

          15 sezon boyunca yayınlanan ve korku türünün en uzun soluklu dizilerinden biri olan Supernatural, Winchester kardeşlerin hikayesini konu alıyor. Hayaletler, iblisler ve çeşitli yaratıklarla dolu bu evrende, dizi hem gerilim hem de mizahi unsurlarla öne çıkıyor. IMDb puanı 8.4 olan dizi, korku severlerin vazgeçilmezi olmuş durumda.

        • 7

          6. THE WALKING DEAD

          Zombi temalı korku dizilerinin öncüsü olan The Walking Dead, çarpıcı hikayesiyle izleyicilerin gönlünü fethetti. Üstün yapım kalitesi ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken dizi, hayatta kalma savaşını ve insanoğlunun çelişkilerini etkileyici bir şekilde işliyor. IMDb’de 8.2 puanı olan The Walking Dead, zombi türünü sevenler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

        • 8

          7. AMERICAN HORROR STORY

          Her sezonu farklı bir temayla izleyici karşısına çıkan American Horror Story, yenilikçi ve korkutucu hikayeleriyle beğeniliyor. Lanetli evler, akıl hastaneleri ve cadılar gibi farklı konuları ele alan dizi, IMDb’de 8.0 puanıyla listede yer alıyor. Korku türüne her sezon farklı bir bakış sunan bu yapım, sıradışı hikaye anlatımıyla dikkat çekiyor.

        • 9

          8. BATES MOTEL

          Alfred Hitchcock’un ikonik filmi Psycho’ya dayanan Bates Motel, Norman Bates’in karanlık hikayesini derinlemesine işliyor. Psikolojik gerilim ve korkuyu bir araya getiren bu dizi, Norman’ın annesiyle olan karmaşık ilişkisini ve yavaşça karanlık tarafa geçişini anlatıyor. IMDb’de 8.1 puanıyla dikkat çeken Bates Motel, psikolojik korkunun çarpıcı bir örneği.

        • 10

          9. DARK

          Alman yapımı Dark, zaman yolculuğu ve paralel evrenler gibi karmaşık temaları başarıyla işliyor. Gizem ve gerilimi ustaca harmanlayan dizi, IMDb’de 8.8 puan alarak uluslararası bir fenomen haline geldi. Çözülmeyi bekleyen büyük bir bilmece gibi işleyen hikayesiyle izleyiciyi etkisi altına alıyor.

        • 11

          10. THE X-FILES

          Bilim kurgu ve korkunun unutulmaz klasiği The X-Files, FBI ajanları Mulder ve Scully’nin paranormal vakaları inceleme hikayesini anlatıyor. Yaratıcı hikayeleri ve gerilim dolu sahneleriyle dizi, IMDb’de 8.6 puanıyla listemizde yer alıyor. Özellikle uzaylılar ve komploları seven izleyiciler için efsanevi bir yapım.

          Fotoğraf kaynak: IMDb

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