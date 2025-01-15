Sezonlar boyunca korkutmaya devam ettiler... Korku türünün IMDb'nin zirvesine yerleşmiş 10 dizisi!

4. PENNY DREADFUL

Gotik edebiyatın ünlü karakterlerini bir araya getiren Penny Dreadful, karanlık ve gizem dolu atmosferiyle dikkat çekiyor. Dr. Frankenstein, Dorian Gray ve vampirler gibi ıkonik karakterleri bir araya getiren dizi, hem korkutucu hem de derinlikli bir hikaye sunuyor. IMDb’de 8.2 puan alan Penny Dreadful, gotik korku sevenler için biçilmiş kaftan.