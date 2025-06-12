Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular!
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte, takımlar transfer çalışmaları için çalışmalara başladı. Sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu ise takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da ve dünyada sözleşmesi biten 'bedava' futbolcular...
- 1
Eric Dier (Stoper) - Bayern Münih - 8 milyon Euro
- 2
Reinildo (Sol bek) - Atletico Madrid - 8 milyon Euro
- 3
Bright Osayi-Samuel (Sağ bek) - Fenerbahçe - 7 milyon Euro
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- 4
Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 8 milyon Euro
- 5
Marco Verratti (Merkez orta saha) - Al Arabi - 13 milyon Euro
- 6
Mario Pasalic (Merkez orta saha) - Atalanta - 13 milyon Euro
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- 7
Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 15 milyon Euro
- 8
Neymar (Sol kanat) - Santos - 15 milyon Euro
- 9
Dominic Calvert-Lewin (Santrfor)- Everton - 20 milyon Euro
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- 10
Kevin De Bruyne (On numara) - Manchester City - 27 milyon Euro
- 11
Jonathan Tah (Stoper) - Bayer Leverkusen - 30 milyon Euro
- 12
Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro
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- 13
Callum Wilson (Santrfor) - Newcastle United - 11 milyon Euro
- 14
Alex Meret (Kaleci) - Napoli - 12 milyon Euro
- 15
Alexandre Lacazette (Santrfor) - O.Lyon - 8 milyon Euro
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- 16
Akram Afif (Sol kanat) - Al-Sadd - 7.5 milyon Euro