Sezen Aksu'nun yeni albümü çıktı

Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra yeni albüm çıkardı. Minik Serçe'nin yeni albümünde 'Paşa Gönül Şarkıları' ismiyle uyumlu biçimde kişisel hikâyeler anlatıyor.

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Ağırlıklı olarak sözü ve besteleri Sezen Aksu’ya ait şarkıları içeren albümde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin de eserleri yer alıyor.

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Albümdeki şarkıların düzenlemelerinde ise Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mithat Can Özer, Murat Acar, Murat Bulut, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve Onno Tunç gibi müzisyenlerin imzaları bulunuyor.

Albümün tanıtım kareleri, fotoğraf sanatçısı Osman Yalın’a, kapak tasarımı ise Ali Taran’a ait.