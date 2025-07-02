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        Haberler Yaşam Konya'nın ürküten köprüsü! Köprüden geçmek cesaret istiyor

        Şeytan Köprüsü doğaseverlerin uğrak noktası oldu

        Konya'da 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'nde yer alan Şeytan Köprüsü, 'ürkütücü geçit' olarak da biliniyor. Zorlu parkuru ve sarp yapısı nedeniyle köprüyü özellikle eğitimli dağcılar kullanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:36
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          Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Sille Mahallesi'ndeki Şeytan Köprüsü, doğa tutkunları ve dağcılık sporuyla ilgilenenlerin ilgisini çekiyor.

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          Şeytan Köprüsü'nün, kullanılan malzeme ve yapım tekniği itibarıyla 16'ncı yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı biliniyor.

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          Tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan köprü, dar ve tehlikeli yapısıyla 'ürkütücü geçit' olarak da biliniyor.

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          Vadi içinde bulunması, dar ve yüksek oluşu nedeniyle günümüzde kullanım amaçlı tercih edilmeyen köprünün ürkütücü yapısı nedeniyle 'Şeytan Köprüsü' ismini aldığı düşünülüyor.

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          Zorlu parkuru ve sarp yapısı nedeniyle, köprü özellikle eğitimli dağcılar için antrenman alanı olarak tercih ediliyor.

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          Köprü, hem tarihi atmosferi hem de doğal güzellikleriyle bölge turizmine katkı sunuyor.

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