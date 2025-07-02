Şeytan Köprüsü doğaseverlerin uğrak noktası oldu
Konya'da 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'nde yer alan Şeytan Köprüsü, 'ürkütücü geçit' olarak da biliniyor. Zorlu parkuru ve sarp yapısı nedeniyle köprüyü özellikle eğitimli dağcılar kullanıyor
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Sille Mahallesi'ndeki Şeytan Köprüsü, doğa tutkunları ve dağcılık sporuyla ilgilenenlerin ilgisini çekiyor.
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Şeytan Köprüsü'nün, kullanılan malzeme ve yapım tekniği itibarıyla 16'ncı yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı biliniyor.
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Tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan köprü, dar ve tehlikeli yapısıyla 'ürkütücü geçit' olarak da biliniyor.
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Vadi içinde bulunması, dar ve yüksek oluşu nedeniyle günümüzde kullanım amaçlı tercih edilmeyen köprünün ürkütücü yapısı nedeniyle 'Şeytan Köprüsü' ismini aldığı düşünülüyor.
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Zorlu parkuru ve sarp yapısı nedeniyle, köprü özellikle eğitimli dağcılar için antrenman alanı olarak tercih ediliyor.
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Köprü, hem tarihi atmosferi hem de doğal güzellikleriyle bölge turizmine katkı sunuyor.
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