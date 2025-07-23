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        Haberler Bilgi Yaşam Seyşeller telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Seyşeller'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Seyşeller telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Seyşeller'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Seyşeller, Hint Okyanusu'nda bulunan ve tropikal zenginliğe sahip olan bir ülkedir. Yalnızca doğal güzellikleriyle değil kendine özgü sistemiyle ve resmi kodlarıyla da popüler olmuştur. Bu detaylar, ülkeye gitmek isteyenlerin merakını cezbeder. Özellikle Seyşeller telefon kodu büyük merak konusudur. Telefon aramalarının yanı sıra internet alan adı ve ülkeye özel olan araç kodlarına kadar birçok sembol vardır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:51
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        Seyşeller telefon kodu
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        Küresel iletişim ağında önemli bir yere sahip olan Seyşeller, yalnızca doğal güzellikleriyle değil kendine özgü teknik özellikleriyle de öne çıkar. Telefon aramalarından internet alan adına kadar birçok alanda kendine münhasır özellikleri vardır. Yani bu ülkeye özel belirli semboller vardır. Küresel iletişim ağında belirli teknik kodlarla temsil edilen bu ülkenin detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…

        SEYŞELLER TELEFON KODU

        Seyşeller telefon kodu +248’dir. Ülke dışından yapılan aramaların olması gerektiği şekilde yapılabilmesi için bu kodun kullanılması önemlidir. Bir telefon numarasını aramadan önce doğru bir yönlendirme yapılması adına telefon kodlarının önemi yüksektir. Ancak +248, sadece ülke dışından gelen aramalar içindir. Ülke içinde yapılan yerel aramalarda bu koda gerek yoktur. Seyşeller’de sabit hat ve mobil operatörler için kullanılan numaraların ise çoğunlukla 2, 4 ve 5 ile başladığı bilinir.

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        SEYŞELLER PARA BİRİMİ

        Seyşeller para birimi resmi olarak Seyşel Rupisi’dir. Bu paranın kısaltılması ise SCR olarak bilinir. Yerel halk, bu parayı “roupi” olarak bilir. Madeni ve kâğıt paralarda kolaylıkla kullanılır. 1, 5 ve 10 rupi şeklinde bozuk paralar ülkede yaygın olarak kullanılır. Günlük alışverişte ise 25, 50, 100 ve 500 rupi banknotlarının sık şekilde kullandığı bilinir. Turistik alanlarda dövizle alışveriş mümkündür. Ancak bu ülkeye gitmeden önce her duruma karşı hazırlıklı olmak ve avantajlı kalmak için yerel para birimini bilmenizde fayda vardır.

        SEYŞELLER PLAKA KODU

        Seyşeller plaka kodu uluslararası olarak “SY” olarak geçer. Bu kodu, arabaların hangi ülkeye ait olduğunu göstermek içindir. Resmi olarak kısaltılmıştır ve birçok ülke gibi bu ülkenin de kendine has bir özelliğidir. Seyşeller ülkesinde araç plakaları çoğunlukla siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlarla tasarlanmıştır. Ülkedeki araç sayısı sınırlı olduğundan plaka numaralandırmaları da oldukça sadedir.

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        SEYŞELLER HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Bunun yanı sıra merak ettiklerinizin arasında “Seyşeller hangi alan adı uzantısı?” sorusu da olabilir. Ülkeye ait dijital kimliği temsil eden bu uzantı, özellikle teknolojiyle ilgilenenler tarafından merak konusudur. Yerel işletmeler ve resmi kurumlar da bu alan adı uzantısıyla oldukça ilgilenir. Seyşeller ülkesine ait alan adı uzantısı, “.sc” olarak belirlenmiştir. Turizmle ilgili web sitelerinde de bu uzantıya sıkça rastlanır. Ek olarak bazı yaratıcı projelerde “.sc” uzantısı, “science” gibi İngilizce kelimelerle uyumlu olduğundan çeşitli domainlere ilham verir. Bunu kullanan birçok kişi vardır.

        SEYŞELLER HAKKINDA BİLGİLER

        • Ülkenin tam adı Seyşeller Cumhuriyeti’dir.
        • Seyşeller, 1976’da Birleşik Krallık’tan ayrılmış ve bağımsızlığını kazanmıştır.
        • Sahip olduğu coğrafi konum, Hint Okyanusu’na yakın olduğundan oldukça değerli bulunur.
        • Afrika kıtasının doğusunda konumlanmıştır.
        • Ülkenin komşuları Madagaskar, Tanzanya ve Maldivler’dir.
        • Toplamda 115 adadan meydana gelir.
        • Seyşeller’in başkenti Victoria’dır. Aynı zamanda ülkedeki en büyük şehir olma niteliği taşır. Yönetim merkezidir.
        • Seyşeller, çok partili başkanlık sistemi yönetimini benimsemiştir. Yani devlet başkanı, hükümetin başında olduğu gibi ordunun da başıdır.
        • Ülkedeki halkın büyük çoğunluğu Katolik Hristiyan’dır.
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