800 BİN TL'LİK TEKTAŞ İDDİASI
Sosyal medya hesabından yüzüğünü takipçileriyle paylaşan Subaşı, "Bir elmas gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Şeyma Subaşı'nın tek taşının 801 bin 540 TL olduğu öne sürüldü.
Çıkan haberlerin ardından Subaşı, konuyla ilgili, "Biliyorum cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz" açıklamasını yaptı.