"HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK ETTİĞİMİ BİLİYORDUM"



Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, ardından kendisine gelen eleştirilere, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın." şeklinde yanıt verdi.