"ÇOK ÜZGÜNÜM"



İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı'dan üzücü haber geldi. Bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim." dedi.

26 HAZİRAN 2021: AYRILDILAR



Yaşananlardan sonra 26 Haziran'da Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrıldığı öne sürüldü. Ibiza'da görüntülenen Subaşı'nın yanında sevgilisinin ve parmağında da tektaş yüzüğünün olmaması bu dedikoduları alevlendirdi.