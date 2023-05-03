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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi

Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturdu

Giriş: 03.05.2023 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hayatlarını birleştirdi.

  • Pek çok kez ayrılıp barışan ikili sonunda ilişkilerini resmiyete döktü.

  • Subaşı ve  Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' dedi.

  • Şeyma Subaşı evlenir evlenmez soyadını da değiştirdi.

  • Çiftin nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

  • OLAYLI AŞKIN PORTRESİ

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin aşkı uzun süredir magazin gündeminde konuşuluyor.

  • 19 NİSAN 2021: SEVGİLİSİ UÇAK KAPATTI

    Subaşı ve Alsaloussi birlikteliğinin en büyük yankı uyandıran olaylarından biri hiç şüphe yok ki uçak kapatma olayıydı. Sevgilisi ve kızı ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş için jet bulamadı. Bunun üzerine Alsaloussi de sevgilisine jest yaparak, bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.

  • "HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK ETTİĞİMİ BİLİYORDUM"

    Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, ardından kendisine gelen eleştirilere, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın." şeklinde yanıt verdi.

  • 3 HAZİRAN 2021: SEVGİLİSİNE 'EVET' DEDİ

    Sık sık aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ve mutluluklarını gözler önüne seren Subaşı, daha sonra 3 Haziran'da da Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı ve sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.

  • "DUYGULARIMI ANLATAMIYORUM"

    Subaşı, teklif sonrasında, "Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde, hayatımın en büyülü ve unutulmaz bir anı… Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

  • 800 BİN TL'LİK TEKTAŞ İDDİASI

    Sosyal medya hesabından yüzüğünü takipçileriyle paylaşan Subaşı, "Bir elmas gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Şeyma Subaşı'nın tek taşının 801 bin 540 TL olduğu öne sürüldü.

    Çıkan haberlerin ardından Subaşı, konuyla ilgili, "Biliyorum cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz" açıklamasını yaptı.

  • 12 HAZİRAN 2021: MİLYARDER DEĞİL

    12 Haziran'da ise Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin milyarder olmadığına dair iddialar basına yansıdı. Alsaloussi sessizliğini koruyarak, haklkında çıkan haberlere yanıt vermemeyi tercih etti.

  • 22 HAZİRAN 2021: HAMİLEYİM

    Ardından kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, 22 Haziran'da bebek beklediğini itiraf etti ve evliliklerini de ertelediklerini duyurdu.

  • Subaşı, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

  • 24 HAZİRAN 2021: BEBEĞİNİ KAYBETTİ

    Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, iki gün sonra ise düşük yaparak, bebeğini kaybettiğini dile getirdi.

  • "ÇOK ÜZGÜNÜM"

    İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı'dan üzücü haber geldi.  Bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim." dedi.

    26 HAZİRAN 2021: AYRILDILAR

    Yaşananlardan sonra 26 Haziran'da Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrıldığı öne sürüldü. Ibiza'da görüntülenen Subaşı'nın yanında sevgilisinin ve parmağında da tektaş yüzüğünün olmaması bu dedikoduları alevlendirdi.

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