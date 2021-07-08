"EVLENMEK İÇİN ACELE ETMEMİZİN NEDENİ BUYDU"

Subaşı, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK STRES NEDENİYLE BEBEĞİMİ KAYBETTİM"

Subaşı, iki gün sonracda bebeğini kaybettiğini duyurdu. Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.