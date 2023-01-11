Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için geri sayım başlamış durumda. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide bu akşam oldukça heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Konuyla ilgili olarak en çok Şeyh Edebali'nin durumu merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...