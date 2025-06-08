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        Haberler Objektife Takılanlar Şevval Sam: Zor ama güzel - Magazin haberleri

        Şevval Sam: Zor ama güzel

        Kıbrıs'ta konser veren Şevval Sam, özel günlerde de sahnede olduklarını ve bunun yoğun ama kendisi için iyi bir tempo olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:55
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Şevval Sam, Kıbrıs'ta verdiği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kıbrıs’ın her zaman çok neşeli ve eğlenceli bir izleyici kitlesine sahip olduğunu belirten Sam, açık hava sahnesinde performans sergilemenin kendisine ayrı bir keyif verdiğini söyledi.

        Basın mensuplarının bayramları nasıl geçirdiğini sorması üzerine Şevval Sam, özel günlerde de sahnede olduklarını ve bunun yoğun ama kendisi için iyi bir tempo olduğunu dile getirdi. Zor geçen günlerin ardından müziğin iyileştirici gücüyle toparlandıklarını ve sahnede dostlarla birlikte olmanın moral verdiğini vurguladı.

        Şevval Sam, bugün ilk defa sahnede yeni şarkısı 'Kaçamazsın'ı seslendireceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Şarkının enerjik yapısının dinleyicileri neşelendirdiğini, şarkının yazılışının geçen yaz olduğunu fakat yaşanan acı olaylar nedeniyle yayınlamayı ertelediklerini anlattı.

        Basın mensuplarının genç kalma sırrını sorması üzerine Şevval Sam, takvim yaşının 52 olduğunu ancak ruhen ve enerjik olarak çok daha genç hissettiğini söyledi. Sağlıklı yaşam, iyi beslenme ve samimi bir gülüşün insanı canlı gösterdiğini belirtti.

        Kadın hayranlarının ilgisi ve sevgisi hakkında konuşan Şevval Sam, kadınların genellikle birbirlerine karşı kıskançlık beslediğini ama kendisini çok sevdiklerini söyledi. Sahnedeki şarkılarını özellikle kadınlara adadığını ve kadın dayanışmasını önemsediğini dile getirdi.

        Şevval Sam, 30'uncu sanat yılını geride bıraktığını ve artık yeni bir döneme geçtiğini ifade etti. Daha önce yazdığı ve kenarda unuttuğu besteleri toparlayacağını, anonim eserlerle daha çok ilgilenmek istediğini ve telif sorunlarını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

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        #Şevval Sam
        #Kıbrıs
        #kurban bayramı

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