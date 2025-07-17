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        Haberler Magazin Şevval Sam, Müzeyyen Senar'ı doğum gününde andı; "Sen benim görkemli kristalim oldun" - Magazin haberleri

        Şevval Sam, Müzeyyen Senar'ı doğum gününde andı

        2015'te hayatını kaybeden Müzeyyen Senar, doğum gününde anıldı. Merhum sanatçı ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafını yayımlayan Şevval Sam, "Sen benim görkemli kristalim oldun, iyi ki geçtin bu dünyadan canım Müzeyyen" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:08
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        "Sen benim görkemli kristalim oldun"
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        8 Şubat 2015'te 96 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybeden Müzeyyen Senar, doğum gününde unutulmadı.

        Şevval Sam, merhum sanatçı ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Müzeyyen Senar ve Şevval Sam
        Müzeyyen Senar ve Şevval Sam

        "İYİ Kİ GEÇTİN BU DÜNYADAN"

        Müzeyyen Senar'ı doğum gününde yâd eden Şevval Sam, "Bugün, Müzeyyen doğdu. Bugün, gencecik hatta çocuk yaşta tek başına çıktığı yolculuğu, bir dev olarak tamamlayan Müzeyyen Senar doğdu. Onun sesinin dokunduğu her kalp bilir ki Müzeyyen Senar sadece bir yorumcu değil; bir öğretmen, bir yoldaş, bir zaman yolcusu... Çocukluğumdan beri parıldayan her şeye meraklıydım ama sen benim en görkemli kristalim oldun. İyi ki geldin bu dünyaya, iyi ki geçtin bu dünyadan canım Müzeyyen" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #Müzeyyen Senar
        #Şevval Sam

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