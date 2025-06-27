Şevval Sam: Aynı evde aşk biter
1999'da futbolcu Metin Tekin'den boşanan Şevval Sam, evliliğe karşı olduğunu söyleyerek; "Kimsenin soyadına ihtiyacım yok. Sevgilimle aynı evde yaşamaya da sıcak bakmam. Aynı eve geçersem o aşk biter" dedi
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, katıldığı radyo programında dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Şevval Sam; "Bir daha evlenir misin?" sorusunu da cevap verdi.
1993'te Beşiktaş'ın sembol futbolcularından Metin Tekin ile evlenen, 6 yıl sonra da boşanan Şevval Sam, samimi bir açıklamada bulundu.
Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan Metin Tekin, futbol sahalarındaki hızı nedeniyle "Sarı Fırtına" olarak anılmıştı.
Şevval Sam, bir daha evlenmeyeceği konusunda şunları söyledi; "Hayır, ben evliliğe kendi hayatımda karşıyım. Evlilik konseptine çok uygun bazı insanlar, bazı yapılar var. Benim hayatımda böyle bir hikâye test edildi, onaylanmadı. Artık olmaz. Bir kere evlendim. Dünya harikası bir oğlum var (Taro Emir Tekin), o da 28 yaşında. Benim bu yaştan sonra ekonomik olarak kimseye ihtiyacım yok, kimsenin soyadına ihtiyacım yok, kimseye ispat edeceğim bir şey yok. Aynı eve geçersem de o aşk biter. Aşkın kendisi daha güzel."