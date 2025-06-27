Şevval Sam: Aynı evde aşk biter

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, katıldığı radyo programında dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Şevval Sam; "Bir daha evlenir misin?" sorusunu da cevap verdi.

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan Metin Tekin, futbol sahalarındaki hızı nedeniyle "Sarı Fırtına" olarak anılmıştı.

Şevval Sam, bir daha evlenmeyeceği konusunda şunları söyledi; "Hayır, ben evliliğe kendi hayatımda karşıyım. Evlilik konseptine çok uygun bazı insanlar, bazı yapılar var. Benim hayatımda böyle bir hikâye test edildi, onaylanmadı. Artık olmaz. Bir kere evlendim. Dünya harikası bir oğlum var (Taro Emir Tekin), o da 28 yaşında. Benim bu yaştan sonra ekonomik olarak kimseye ihtiyacım yok, kimsenin soyadına ihtiyacım yok, kimseye ispat edeceğim bir şey yok. Aynı eve geçersem de o aşk biter. Aşkın kendisi daha güzel."