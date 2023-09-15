Şevval Şahin'in transparan elbisesi gündem oldu! Ünlü model geceye damga vurdu!

Sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam sevdikleriyle birlikte doğum gününü kutladı. Şahin'in transparan kırmızı elbisesi geceye damga vurdu.