Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu suda aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Şevval Şahin-Murat Kazancıoğlu çifti, sabah erken saatlerde plaja indi. Denize giren âşıklar, suda birbirlerini öpücüklere boğdu
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in Bodrum tatili devam ediyor.
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23 yaşındaki Şevval Şahin, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte tatil yapan Şahin, sabah erken saatlerde plaja indi.
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Şevval Şahin, sıcaktan bunalınca sevgilisiyle birlikte kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Âşıklar, suda romantik anlar yaşadı.
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Bu sırada minik yeğenini de denizde yüzdüren Şahin'in bir hayli neşeli olduğu görüldü.
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Ardından sudan çıkan Şevval Şahin, sevgilisiyle birlikte şezlongta güneş banyosu yaptı. Şahin ile Kazancıoğlu, birbirlerini öpücüklere boğdu.