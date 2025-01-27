Şevket Çoruh'un kızı Turna 5 yaşında

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 2018'de Özge Turna ile evlenmişti. Çift, Ocak 2020'de kızları Turna'yı kucaklarına almıştı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Turna, 5'inci yaşına bastı. Şevket Çoruh ile Özge Turna, kızları için doğum günü partisi düzenlendi.

Şevket Çoruh, "Kızınız ekranda sizi takip ediyor mu?" sorusuna; "Şu an pek televizyon seyretmiyor" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu; tiyatroyla ilgili ise "Bu sezon devam eden birçok oyun var. Önümüzdeki sezon yeni oyun var. Turneye gidiyoruz. Yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. Tiyatro yapıyorsanız bunlara katlanmak zorundasın" açıklamasını yaptı.

Doğum gününe katılan Didem Balçın, son dönemde sosyal medyada oğlu Alican ile fotoğraflarının paylaşmamasının nedenini açıkladı. Dizi setinde kaza geçiren oyuncu;"Önce oğlum düşüp kafasını yardı, sonra ben düştüm. Kimseyi suçlamak istemiyorum galiba enerji ve nazar var. Sette kaza oldu. Ayağım burkuldu. Kafamda dikişlerim var. Geçti şimdi iyiyim. Abartılacak bir şey olmadı" dedi.

Didem Balçın, "Set ve annelik zor oluyor mu?" sorusuna; "Anne ve baba baktığımız için bölüşüm oluyor. Eşim de oğlumla ilgileniyor. Tabii ki daha fazla ilgilensem diyorum ama güzel paylaşıyoruz. Zor bir süreç değil. Sağlık olsun, olmasın yeter ki..." yanıtını verdi.