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        Haberler Magazin Sevim Emre'nin doğallığından eser kalmadı - Magazin haberleri

        Sevim Emre'nin son çalışması alaya alındı

        Sevim Emre'nin son 'Çalışması' alaya alındı. Emre'nin kendini savunması adına yaptığı açıklama daha da alaya alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:07
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        Doğallığından eser kalmadı
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        Uzmanlara göre; gerçek dışı güzellik standartları yaratan filtreler, beden algısını olumsuz etkiliyor.

        Sevim Emre

        Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, OculusVR ve Thread'ün üreticisi Meta, 14 Ocak 2025 itibarıyla Meta Spark platformunu kapatacağını ve Instagram ile Facebook’ta kullanılan güzellik filtrelerini, uygulamalarından tamamen kaldırdığını açıklamıştı.

        Sevim Emre

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        Görünen o ki Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre için gerçek dışı güzellik standartları yaratan filtreler, kendisinin beden algısını olumsuz etkilemiyor.

        Zira Sevim Emre'nin sosyal medya hesabında doğal haliyle yer aldığı bir fotoğrafa rastlamak mümkün değil. Bütün fotoğraflarına filtre uygulayan Emre'nin son 'çalışması' sosyal medyada bir hayli alaya alındı.

        80 yaşındaki Sevim Emre bunun üzerine; "Fotoğraflarıma çok az filtre kullanıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu. Emre'nin bu açıklaması, filtreli fotoğrafından daha da çok alaya alındı.

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        #Sevim Emre
        #Güzellik filtresi

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