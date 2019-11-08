08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sevgili Geçmiş her hafta Cuma akşamları saat 20.00'da ekranlara geliyor. Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam 3. bölümüyle ekranlara gelecek. Ekran yolculuğuna yeni başlayan dizi ilk bölümüyle büyük ses getirdi ve tüm dikkatleri üstüne çekti. Konusu "Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır" şeklinde özetlenilen Sevgili Geçmiş'in çekimleri İzmir'de yapılıyor.
ECE USLU (CAHİDE ESEN KARALAR)
Cahide’nin mutlu hayatı bir anda kocasının ölümüyle yıkılır. Bunlar olduğu sırada biri 3, diğeri 2 yaşında, sonuncusu ise henüz 6 aylık üç kızı vardır. 24 yıl ceza alır. Onun hayatı bitmiştir, çocuklarının yetimhaneye verilmesini kabul eder, cezaevinde büyümelerini istemez.
EMRE KINAY (CEMAL KARALAR)
Çilem, İpek ve Deren’in amcasıdır. Sistemlidir, kuralcıdır. Oyun kurmayı iyi becerir. İsteklerinin yapılmasını ister. Gücü kullanmayı, insanları yönetmeyi, manipüle etmeyi iyi bilir.
SEVDA ERGİNCİ (İPEK GENCER)
Üç kız kardeşin ortancası olan İpek, Güneşli Bahçe’ye evlatlık verilmiştir, fakat bunu o gizemli mektubu alıncaya kadar bilmemektedir. Tekin Malik’in hayatlarına girmesiyle ailesi bütün mal varlıklarını kaybederler. Üniversiteyi bitirince Tekin Malik’in yanında çalışmaya başlar ve kısa süre sonra da aralarındaki yaş farkına rağmen sevgili olurlar.
SEÇKİN ÖZDEMİR (SİNAN MALİK)
Açık sözlüdür. Paradan nefret eder. Herhangi bir yerde herhangi bir şekilde, kendisinden güçsüz bir insanı ezmeye çalışan bir zorbaya rastlarsa dayanamaz. Muhakkak karşı çıkar ve eziyet gören kişiyi zorbanın elinden kurtarmaya girişir. Bunun için ne gerekiyorsa göze alır.
Bağlanmayı sevmez, yalnızlık onun için vazgeçilmezdir. En büyük tutkusu denizdir.
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