SEÇKİN ÖZDEMİR (SİNAN MALİK)

Açık sözlüdür. Paradan nefret eder. Herhangi bir yerde herhangi bir şekilde, kendisinden güçsüz bir insanı ezmeye çalışan bir zorbaya rastlarsa dayanamaz. Muhakkak karşı çıkar ve eziyet gören kişiyi zorbanın elinden kurtarmaya girişir. Bunun için ne gerekiyorsa göze alır.

Bağlanmayı sevmez, yalnızlık onun için vazgeçilmezdir. En büyük tutkusu denizdir.