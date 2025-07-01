Sevcan Orhan, 28 Haziran gecesi konser vermek üzere bulunduğu Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde sahnedeyken fenalaştı. Performansı sırasında bir anda rahatsızlanan şarkıcıya ilk müdahale orkestra arkadaşları tarafından yapıldı.

REKLAM advertisement1

Orhan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şarkıcının kalp krizi geçirdiği iddia edildi ama kısa süre sonra bu iddia yalanlandı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan Sevcan Orhan, şunları söyledi: Selamlar, iyiyim. Arayan, sorayan herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim. Çıkan bazı haberlere kırgınım ama sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. İyi ki varsınız.