Barcalona'nın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, dün yapılan koronavirüs testlerinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın pozitif çıktığı duyuruldu. Durumunun iyi olduğu ifade edilen Sertaç'ın evinde karantinada olduğu belirtildi.

Barcelona, THY Euroleague'in 23. haftasında yarın evinde Asvel ile karşılaşacak.