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        Haberler Spor Basketbol Sertaç Komsuoğlu'ndan Arseven'e cevap - Basketbol Haberleri

        Sertaç Komsuoğlu'ndan Arseven'e cevap

        Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu, final serisinin ilk maçında 94-76 mağlup ettikleri Beşiktaş'ın yöneticisi Özkan Arseven'in kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.

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        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 00:20 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:20
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        Sertaç Komsuoğlu'ndan Arseven'e cevap!
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        Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven'in holiganizm tepkisine cevap verdi.

        SERTAÇ KOMSUOĞLU'NDAN ARSEVEN'E CEVAP

        Komsuoğlu, "Kötü tezahürat mı dediniz? Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Kimseyi tahrik etmiyoruz, işimize bakıyoruz. Sahadaki oyuncuyu yaralamıyoruz, 40 dakika kimseye küfretmiyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz." dedi.

        Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, "Her şeyden önemlisi 'Yukarıda Allah var' bunu biliyoruz…" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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