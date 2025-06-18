Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven'in holiganizm tepkisine cevap verdi.

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SERTAÇ KOMSUOĞLU'NDAN ARSEVEN'E CEVAP

Komsuoğlu, "Kötü tezahürat mı dediniz? Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Kimseyi tahrik etmiyoruz, işimize bakıyoruz. Sahadaki oyuncuyu yaralamıyoruz, 40 dakika kimseye küfretmiyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz." dedi.

Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, "Her şeyden önemlisi 'Yukarıda Allah var' bunu biliyoruz…" sözleriyle konuşmasını noktaladı.