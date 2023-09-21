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        Sertab Erener'den interaktif konser

        Maximum Uniq Açıkhava'da konser veren Sertab Erener, parçalarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Ünlü şarkıcı, sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 08:48 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:48
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          Sertab Erener, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Açılışı 'Aç Sesini'yle yapan Erener, "Koca bir yazı daha devirdik. İstanbul'da son açıkhava konserimize hoşgeldiniz" dedi.

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          Siyah bir deri sahne kıyafeti giymeyi tercih ettiği görülen Sertab Erener, misafirlerine sürpriz hazırladı.

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          İzleyicilerinden LED ekranlarda yayınlanan dev QR kodları telefonlarıyla okutmalarını rica eden Erener, şarkı başladığında telefonlarını havaya kaldırmalarını istedi.

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          Kumsalda parçanın başlamasıyla izleyicilerin cep telefonlarının ekranları sahne ışıklarıyla senkronize olarak yanıp, sönmeye başladı.

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          Ünlü şarkıcı, ardından parçalarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Sertab Erener, sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı.

          Öte yandan Maximum Uniq Açıkhava'da eylül ayının son işi 26 Eylül'de 'Aydınlıkevler' ile devam edecek.

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