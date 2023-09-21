Sertab Erener'den interaktif konser
Maximum Uniq Açıkhava'da konser veren Sertab Erener, parçalarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Ünlü şarkıcı, sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı
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Sertab Erener, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Açılışı 'Aç Sesini'yle yapan Erener, "Koca bir yazı daha devirdik. İstanbul'da son açıkhava konserimize hoşgeldiniz" dedi.
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Siyah bir deri sahne kıyafeti giymeyi tercih ettiği görülen Sertab Erener, misafirlerine sürpriz hazırladı.
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İzleyicilerinden LED ekranlarda yayınlanan dev QR kodları telefonlarıyla okutmalarını rica eden Erener, şarkı başladığında telefonlarını havaya kaldırmalarını istedi.
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Kumsalda parçanın başlamasıyla izleyicilerin cep telefonlarının ekranları sahne ışıklarıyla senkronize olarak yanıp, sönmeye başladı.
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Ünlü şarkıcı, ardından parçalarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Sertab Erener, sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı.
Öte yandan Maximum Uniq Açıkhava'da eylül ayının son işi 26 Eylül'de 'Aydınlıkevler' ile devam edecek.