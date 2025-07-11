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        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Serkan Özbalta: Şehre uyum sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katacağız - Futbol Haberleri

        Serkan Özbalta: Şehre uyum sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katacağız

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Artık hatalardan ders çıkarma zamanı. Karakter seviyesi yüksek, iş ahlakı olan ve şehre uyum sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" İfadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:58
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        Erzurumspor'dan transfer açıklaması!
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        Yeni sezon hazırlıklarına Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Erzurumspor FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        1 Temmuz'da sezonu açtıklarını ve bugün yapacakları antrenmanla ilk etap çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade eden Özbalta, "Ardından birkaç günlük izinden sonra ikinci etap kamp için yeniden Erzurum'da toplanacağız. Kampımız çok verimli geçiyor. Ligin başlama tarihine kadar oyuncularımızın fiziksel ve taktiksel olarak hazır hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

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        "ARTIK HATALARDAN DERS ÇIKARMA ZAMANI"

        Transfer sürecinde kulübün geçmişte yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Serkan Özbalta, "Artık hatalardan ders çıkarma zamanı. Karakter seviyesi yüksek, iş ahlakı olan ve şehre uyum sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Bu sezon için değil, kulübün geleceği için transfer yapıyoruz. Erzurum ve Erzurumspor taraftarına hayranım. Erzurum'un insanı çok samimi ve içten. İlk günden beri büyük bir misafirperverlikle karşılandık. Bu da bizi işimize daha da motive ediyor" dedi.

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