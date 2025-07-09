Serkan Kaya: Trabzon'u çok seviyorum

Serkan Kaya, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu. Konsere 'Mesele' adlı şarkı ile başlayan Kaya, gece boyunca 'Sevemiyorum', 'Zor Bela', 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' adlı şarkılarını seslendirdi.

Sahnede merhum sanatçı Volkan Konak'ın şarkılarına da yer veren Serkan Kaya, ayrıca konser sırasında seyircilere sürpriz yaparak oğulları; Çağan Kaya ve Destan Kaya ile birlikte 'Dağların Dumanı' şarkısını söyledi.

REKLAM advertisement1

Serkan Kaya, aynı zamanda Trabzonspor için şampiyonluk dileğinde bulundu. Eşinin Trabzonlu olduğunu belirterek; "Trabzon eşimin memleketi. Bir Türk vatandaşı olarak Karadeniz'in incisi Trabzon'u çok seviyorum. Kültür Bakanlığımıza bizleri halkla buluşturmaları açısından teşekkür ediyorum. Sanatçı arkadaşlarımızın da bu konuda benim gibi düşündüğünü biliyorum. Trabzon'a defalarca gelmemize rağmen ilk kez bu kadar büyük kitlelere hitap edeceğiz" dedi.

Serkan Kaya bu sezon Trabzonspor'a başarı dileklerini ileterek; "Bir Sivaslı olarak Trabzon ile gurur duyuyorum. Trabzonspor yıllar önce şampiyon olmuştu, umarım bu geçmişte kalmaz ve önümüzdeki sezon şampiyon olur" dedi.