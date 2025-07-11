Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, New York'ta aşk tazeledi
Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, yaz tatiline ABD'de başladı. Ünlü çift, New York'ta aşk tazeledi
Giriş: 11.07.2025 - 22:15 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:15
2022'de dünyaevine giren ünlü oyuncu çift; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, yaz sezonunu yurt dışında açtı. Tatil rotalarını ABD'ye çeviren çift, New York sokaklarında aşk dolu anlar yaşadı.
Ünlü ikili, romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçileriyle buluşturmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
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