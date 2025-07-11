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        Haberler Magazin Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, New York'ta aşk tazeledi - Magazin haberleri

        Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, New York'ta aşk tazeledi

        Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, yaz tatiline ABD'de başladı. Ünlü çift, New York'ta aşk tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 22:15 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:15
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        New York'ta aşk başkadır
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        2022'de dünyaevine giren ünlü oyuncu çift; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, yaz sezonunu yurt dışında açtı. Tatil rotalarını ABD'ye çeviren çift, New York sokaklarında aşk dolu anlar yaşadı.

        Ünlü ikili, romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçileriyle buluşturmayı da ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Serkan Çayoğlu
        #Özge Gürel

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