Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Serkan Çayoğlu: En rahat ettiğim yer kendi evim - Magazin haberleri

        Serkan Çayoğlu: En rahat ettiğim yer kendi evim

        Almanya'da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu, ailesinin evindeki odasına hiç dokunulmadığını ve her şeyin hâlâ aynı kaldığını söyledi. Oyuncu; "En rahat ettiğiniz yer ailenizin evindeki odanız mı?" sorusuna "Hayır, en rahat ettiğim yer kendi evim" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 08:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En rahat ettiğim yer kendi evim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Çayoğlu, bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Tatil moduna girdiğini söyleyen Çayoğlu, sakallarını da incelttiğini söyledi.

        Bu yaz eşi Özge Gürel ile yurt dışı tatili planladıklarını ifade eden oyuncu, ailesini ve Almanya'daki çevresini çok özlediğini söyledi. Serkan Çayoğlu, ABD tatilinden sonra Almanya'ya gitmeyi düşündüğünü belirtti.

        Özge Gürel ve eşi Serkan Çayoğlu
        Özge Gürel ve eşi Serkan Çayoğlu

        Almanya'ya gittiğinde özlemini ailesinin evindeki odasında ve arkadaşlarıyla vakit geçirerek gidereceğini ifade eden oyuncu, ailesinin evindeki odasına hiç dokunulmadığını, her şeyin hâlâ aynı kaldığını belirtti.

        Serkan Çayoğlu, gazetecilerin, "En rahat ettiğiniz yer ailenizin evindeki odanız mı?" sorusuna ise "Hayır, en rahat ettiğim yer kendi evim" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serkan Çayoğlu
        #Özge Gürel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı
        Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Habertürk Anasayfa