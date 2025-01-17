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        Haberler Gündem HT Trend Şerit ihlali dronla izlendi!

        Şerit ihlali dronla izlendi

        İstanbul'da Avrasya Tüneli'nin girişinde şerit ihlali yapan araçlar dron ile belirlendi. İlçede trafik denetimi yapan ekipler, kurallara uymayan 8 sürücüye toplam 7 bin 944 lira para cezası kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:31
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        Şerit ihlali dronla izlendi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avrasya Tüneli'nin girişinde kontrol noktası oluşturarak şerit ihlali yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        AA'da yer alan habere göre dron destekli denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere işlem uygulandı.

        Kural ihlali yapan 8 sürücüye, toplam 7 bin 944 lira para cezası kesildi.

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