Serie A'dan Samsunspor'a: Antoine Makoumbou - Görüşmeler başladı
Reeder Samsunspor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou'yu transfer listesine aldı
- 1
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Reeder Samsunspor’un yanı sıra Alman temsilcisi Schalke ve Yunan ekibi Panathinaikos da Kongolu futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.
- 2
Kongo Milli Takımı’nda da görev yapan Makoumbou’nun transfer süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
- 3
26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 34 karşılaşmaya çıkarken, 3 asist yaptı fakat gol katkısı sağlayamadı.
-