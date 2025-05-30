Serhat Sütlü: Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, yenildikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaşan Sütlü, "Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynamaya çalıştık. İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik." diye konuştu.

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İkinci yarının başında beraberliği yakaladıklarını aktaran Serhat Sütlü, "İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık, onlara şans verdik. Yenildiğimiz için üzüldük. Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

STOILOV: GALİBİYETİ HAK ETTİK Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov ise , galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik. Oyuncular maçın sonuna kadar ciddiyetlerini korudu. Çok hırslıydılar." ifadelerini kullandı. İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Bulgar teknik adam, "Yazın takıma yeni isimler katıldı. Takımın potansiyelini görünce Avrupa hedefini koydum. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe'yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız." diye konuştu.