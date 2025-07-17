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        Haberler Magazin Serhan Onat'tan Tomorrowland açıklaması: Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor - Magazin haberleri

        Serhan Onat'tan Tomorrowland açıklaması

        Belçika'da düzenlenen Tomorrowland'in ana sahnesi, çıkan yangında küle döndü. Evlilik hazırlığı yaptığı Merve Küsmenoğlu ile Belçika'da olan oyuncu Serhan Onat da açıklamada bulundu; "Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 08:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 08:35
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        "Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor"
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        Her yıl temmuz ayında Belçika'nın Boom kasabasında düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland'in ana sahnesinde korku dolu anlar yaşandı. Festivalinin yapılacağı alanda yer alan sahne yandı.

        Bu yıl 18 - 20 Temmuz ve 25 - 27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu. Yangından kaynaklı yoğun duman nedeniyle Belçika makamları, bölge sakinlerine pencereleri ve kapıları kapalı tutmalarını tavsiye etti.

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        PROGRAM DEVAM EDECEK

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale geldi. Festival komitesi, festival alanının planlandığı şekilde yarın açılacağına dair duyuru paylaştı.

        SERHAN ONAT DA ORADAYDI

        Dünyaca ünlü festivali izlemeye gidenler arasında oyuncu Serhan Onat da nikâh masasına oturmaya hazırlandığı Merve Küsmenoğlu ile oradaydı.

        Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu
        Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu

        "ÖLÜMLÜ BİR KAZA DEĞİL GİBİ DURUYOR"

        Serhan Onat, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Herkes sormuş, biz festival alanında değildik. İyiyiz. Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, İHA, DHA

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        #Tomorrowland
        #Serhan Onat
        #belçika

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