Süper Lig'in 33. haftasında sezon son derbisinde sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarlarına önemli bir zafer hediye ederken teknik direktör Sergen Yalçın da takımının başında ilk derbisini kazandı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre, 47 yaşındaki çalıştırıcı takımının başında 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 29 puan toplarken görev yaptığı 14 haftalık süreç dikkate alındığında Beşiktaş, şampiyon Başakşehir'in ardından 2. sırayı aldı. Sergen Yalçın, maç başına 2.07'lik puan ortalaması tutturarak çok etkili bir performans ortaya koydu.
İŞTE SON 14 HAFTADAKİ TABLO
|S
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Başakşehir
|14
|10
|3
|1
|27
|11
|+16
|33
|2
|Beşiktaş
|14
|9
|2
|3
|27
|14
|+13
|29
|3
|Antalyaspor
|14
|7
|6
|1
|21
|14
|+7
|27
|4
|Kasımpaşa
|14
|7
|4
|3
|23
|14
|+9
|25
|5
|Trabzonspor
|14
|6
|6
|2
|30
|21
|+9
|24
|6
|Galatasaray
|14
|6
|4
|4
|25
|19
|+6
|22
|7
|Kayserispor
|14
|6
|3
|5
|21
|22
|-1
|21
|8
|Gaziantep FK
|14
|4
|7
|3
|22
|19
|+3
|19
|9
|Alanyaspor
|14
|5
|4
|5
|20
|17
|+3
|19
|10
|Sivasspor
|14
|5
|4
|5
|16
|17
|-1
|19
|11
|Konyaspor
|14
|4
|6
|4
|18
|22
|-4
|18
|12
|Ankaragücü
|14
|4
|4
|6
|14
|20
|-6
|16
|13
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|10
|19
|-9
|15
|14
|Fenerbahçe
|14
|3
|4
|7
|17
|24
|-7
|13
|15
|Denizlispor
|14
|3
|4
|7
|11
|19
|-8
|13
|16
|Rizespor
|14
|3
|2
|9
|17
|26
|-9
|11
|17
|Göztepe
|14
|2
|4
|8
|17
|27
|-10
|10
|18
|Yeni Malatyaspor
|14
|2
|2
|10
|10
|21
|-11
|8
AVCI'YA BÜYÜK FARK
Sergen Yalçın'dan önce görevde bulunan Abdullah Avcı, siyah-beyazlılarda ligde çıktığı 18 maçta 30 puan toplarken 1.67'lik puan ortalaması tutturmuştu. Avcı, 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaratmıştı.
ANİ AYRILIKLARA RAĞMEN YOLA DEVAM
Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara ve sonrasında Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Önce Loris Karius alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshedip İstanbul'dan ayrıldı. Yalçın, bu gelişmenin ardından kaleyi pandemi sonrasında yeniden başlayan ligde 18 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etti.
Kartal'da daha sonra Pedro Rebocho, sözleşmesinin bitmesi nedeniyle giderken pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisi öncesinde stoper Victor Ruiz'in alacaklarının ödenmemesini öne sürerek ayrılması şok etkisi yarattı. Ancak Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu ayrılıkların eksiğini hissetmedi. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, bu dönemde daha fazla şans bulurken kaleci Ersin de özellikle Fenerbahçe derbisinde sergilediği performansla maçın adamı oldu.
DERBİLERDE KAYBI YOK
Beşiktaş, Abdullah Avcı döneminde ligin ilk yarısında derbilerde sadece Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup ederken Trabzonspor'a 4-1, Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup oldu. Sergen Yalçın, Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerken Trabzonspor'la ise son dakikada yenilen golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. 47 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi ise evinde 2-0 yenerek ilk derbi zaferini elde etti.
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