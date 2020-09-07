Sergen Yalçın düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken transfere dair de açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pandemiden sonra çok zorlu bir süreç yaşadık, transferde çok zorlandık. Oyuncular neden gitti, nasıl bir politika izliyoruz? Geçen sezon bittikten sonra takımızın %70'i ayrıldı. Bu doğru rakam. Kiralık olarak ayrılanlar var, Burak Yılmaz haricinde ayrılanlar bizim kontrolümüzde değil. Burak ayrılarak zaten camiaya katkı yaptı"

"Bazı oyuncular almamız gerekiyor, bazı oyuncuların da gitmesi gerekiyor. Maaş bütçemiz var ve bu bütçeye uymak zorundayız. İstediğimiz transferleri yapmakta zorlanıyoruz. Alınacak oyuncuların 3-4 tanesi camiamızın havaya sokacak oyuncular olmak zorunda, buna mecburuz. Diğer oyuncular ise kulübümüzün bütçesine uymak zorunda"

"Transfer dönemiyle ilgili eleştiri alıyoruz, bu çok normal ama daha zamanımız var. Yönetim görüşüyor, biz görüşüyoruz ama biraz beklemek zorundayız. Böyle bir süreci kimse beklemiyordu. Camiamızın beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz"

"Pandemi döneminden dolayı ortaya çıkan bir Şampiyonlar Ligi maçı var, biz buna hazırlıksız yakalandık. Maça iyi hazırlanamadık, kötü bir PAOK maçı geçirdik. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama olmadı. Hoca sürekli mesaj veriyor diyorlar, böyle bir şey yok! Yönetimle beraber planlama yapıyoruz, ben bütçeyi bilmiyorum! İsteklerimi söylüyorum ama her zaman istediğimiz gibi gitmiyor."

"SADECE BALOTELLI'YE ONAY VERMEDİM"

"Ben sadece Balotelli transferine onay vermedim. Benim için soru işaretleri olan bir futbolcu. Ben bu kadar yüksek maliyetlerle bu sorumluluğu almak istemedim. Yönetime, bu sorumluluğu siz alırsanız ben onay veririm dedim ama ben Balotelli transferini onaylamadım"

"Yüksek bütçeli transferler yapmak kolay değil, dolayısıyla kimsenin omuzuna büyük sorumluluklar yüklemek istemiyoruz. Biz sürekli çalışıyoruz, yönetimimiz de öyle ve doğru transferler yapmak istiyoruz. Gelen oyuncuların da maliyetleri ortada. Anadolu'da hangi paraya oynuyorlarsa Beşiktaş'ta da aynı paraya oynuyorlar"

"BURASI PAF TAKIMI DEĞİL"

"Genç oyunculara değer vermiyormuşum geçtiğimiz sezon 4 genç oyuncuyu ilk 11’de kullandım. Bu sene Atakan ile Hasic’te geldi. Beşiktaş büyük camia, burası PAF Takımı değil. Sadece genç futbolcular ile oynayamaz Beşiktaş. Biz PAF ligine hazırlanmıyoruz. Yeterince genç oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Daha kaç tane genç oyuncu olmalı? 8-10 tanesi oynayabilecek durumda. Son maçta Hasic-Atakan'la kanatlarda oynadık, ikisi de 19 yaşında. Kaleci 19, sol bek 19 yaşında. Burası Beşiktaş, 15-16 tane genç futbolcuyla yeni sezona başlayamayız"



"Bölgesel olarak bazı sıkıntılarımız var. 6 oyuncuya ihtiyacımız var ama 5 olur, 5 olmazsa 4 olur ama net olan bir şey var ki hedef koyabileceğimiz transferler yapmak zorundayız."

"FORVETTE HATA YAPAMAYIZ"

"Forvet transferinde hata yapamayız, bu çok net! Bizi hedefe götürecek oyuncular almak zorundayız. Alacağımız forvetin transferi biraz yüksek olacak. Beşiktaş'ın santraforu bellidir, gidersin alırsın! Kafamızda soru işareti olan bir forvet transferi yapamayız. Balotelli transferine ben nasıl onay verebilirim? Net değilim, kimse net değil. Beşiktaş'ın forveti geldiği zaman skor yapacak, takıma katkı sağlayacak. Bu transfere mecburuz."

"BÜYÜK TAKIMIN İYİ SANTRFORU OLUR"

"Büyük takımın iyi santraforu olur, Beşiktaş da bunu almak zorunda. Larin'den de memnunuz, geldiğinden beri iyi performans veriyor ama o bölgede eksiğimiz var. Mutlaka takviye yapmalıyız. Sağ bekimiz yok, santrforumuz var ama az sayıda. 4-5 bölgede sıkıntımız var."

"ELNENY KEŞKE KALSAYDI"

"Keşke gitmesi dediğimiz oyuncu; Elneny. Ancak Elneny'in maliyeti çok yüksek ve Arsenal - Liverpool maçında 11'de oynadı. Yüksek maliyet ama kaliteli bir futbolcuydu. Beşiktaş olarak bütçeyi ayarlamak zorundayız ve TFF'nin verdiği bütçeyi denkleştirmeye mecburuz"

"FATİH MADEM BU KADAR YETENEKLİYDİ SİVASSPOR NİYE ALMADI?"

"Fatih Aksoy iyi bir oyuncu. Daha da iyi yerlere gelir inşallah. Ama çok takılıyoruz bu konulara. Neden bu kadar gündeme geldi? Onu da anlamadım. Madem bu kadar yetenekliydi, Sivasspor niye teklif yapmadı o zaman? Karar verdik, uyguladık."

"Taraftarın bilmesi gereken şu: Camiamızın sağlığı, huzuru, iyi gitmesi için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, bu dönem bana denk geldi."

"EN GÜVENLİ BÖLGEMİZ KALE"

"Kale konusunda çok rahatız, hiçbir sorunumuz yok. Utku da çok iyi, Ersin de çok iyi. Kaleci almayı hiç düşünmüyoruz. Bu da genç oyuncularla ilgili aldığımız eleştirilere cevap olur. Şu anda en güvenli olduğumuz yer kale"

4 YILDIZLA İLGİLİ KONUŞTU!

"Aboubakar, Ze Luis, Cisse, Kalinic... Hepsi listemizde.. Aboubakar'ın bir sakatlığı var, bunu biliyorum ve kendisi kontrolden geçecek. Listemizde 2 isim daha var. Bize en faydalı olan ismi, en kısa süre içerisinde almak zorundayız. Birisi mutlaka olmak zorunda."

"QUARESMA İHTİMALİ YOK"

"Quaresma ihtimali yok, konuşmayalım bile... Yaş sınırını aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Quaresma iyi hizmetler verdi, ben de iyi hizmetler verdim ama artık bitti."

"GÖKHAN TÖRE'Yİ İSTİYORUM"

"Gökhan Töre'yi istiyorum, kendisiyle konuştum ve eğer Malatyaspor ile arasındaki sorunu çözerse Beşiktaş'ın kapıları kendisine açık"