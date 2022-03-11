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Serenay Sarıkaya'yı taciz eden şahıs hakkında flaş gelişme!

Etiler'de evine giren Serenay Sarıkaya'yı taciz eden 26 yaşındaki T.D'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmaya bakan 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu', dosyanın 'Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Şüpheli, ünlü oyuncu ile ruh eşi olduklarını belirtip, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı...

11.03.2022 - 13:07 | Güncelleme: MAGAZİN
DHA

  • Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya (29), şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, yaşadığı korku dolu anların ardından polise şikayette bulunmuştu.

  • Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde ünlü oyuncu ile ruh eşi olduklarını belirterek, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum." demişti.

  • TACİZCİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

    İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli T.D'nin akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

    Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

  • DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

    Bunun üzerine soruşturmaya bakan "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu", dosyanın "Uzlaştırma Savcılığı"na gönderilmesine hükmetti.

    Serenay Sarıkaya'ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek, uzlaşmak isteyip, istemediği sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa dava açılmayacak.

  • NE OLMUŞTU?

    Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda şok bir olay yaşamıştı. Ünlü oyuncu, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti.

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