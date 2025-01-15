İstanbul Başsavcılığı tarafından ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşanmıştı. Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı.

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Sarıkaya'ya, ID İletişim PR Sorumlusu Gülbahar Karakuş eşlik etti. Serenay Sarıkaya basın mensuplarının 5 milyon dolar para aldığı iddialarına yönelik sorusunu yanıtsız bıraktı.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"

Serenay Sarıkaya, 20 dakika ifade verdi. Ünlü oyuncu, adliye çıkışında açıklama yaparak; "Hakkımızda çıkan yalan ve iftiralarla ilgili ifade verdim. İftiralarla ilgili ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Dişimle, tırnağımla bugünlere gelmişim, bir itibarsızlaştırma çabası var" dedi.