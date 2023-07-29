Rota oluşturuldu: Yunanistan
Ünlüler, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Yunanistan, ünlülerin tatil rotasında eğilim haline geldi. Yunanistan'ın tercih edilme nedenlerinden başında tanınmadan rahatça hareket edebilmeleri geliyor
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SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya, yaz mevsimini Yunanistan'da karşıladı.
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Tatilin tadını çıkaran Sarıkaya, iddialı bikinileriyle verdiği pozları paylaştı.
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"Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın…" diyen ünlü oyuncu, "Şimdi çalışma zamanı" ifadelerini kullanarak sezonu erken kapattı.
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DEMET ÖZDEMİR
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile boşanmasının ardından soluğu Yunanistan'da aldı.
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Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev satın alan oyuncu, tatil karelerini de yayımladı.
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ALİNA BOZ - UMUT EVİRGEN
4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Alina Boz, gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı.
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Birlikte Yunanistan'da tatil yapan taze aşıklar, romantik anlar yaşadı.
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NİLPERİ ŞAHİNKAYA
Yunanistan'da tatil yapmayı tercih eden ünlü isimlerden biri de Nilperi Şahinkaya...
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Nilperi Şahinkaya, Atina'da bulunan Vouliagmeni Nehri'ni ziyaret etti.
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HANDE ERÇEL - HAKAN SABANCI
Aşklarını ilan eden Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti de İtalya'da başlayıp, Yunanistan'da sonlanan tatilde birlikteliklerini pekiştirdi.
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Sevgilisiyle keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncu, mavi renkli kombiniyle şıklığını gözler önüne serdi.