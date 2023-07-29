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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Demet Özdemir ve Nilperi Şahinkaya'nın durağı Yunanistan oldu - Magazin haberleri

        Rota oluşturuldu: Yunanistan

        Ünlüler, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Yunanistan, ünlülerin tatil rotasında eğilim haline geldi. Yunanistan'ın tercih edilme nedenlerinden başında tanınmadan rahatça hareket edebilmeleri geliyor

        Şevval Yılmaz
        syilmaz@haberturk.com
        Giriş: 29.07.2023 - 10:15
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          SERENAY SARIKAYA

          Serenay Sarıkaya, yaz mevsimini Yunanistan'da karşıladı.

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          Tatilin tadını çıkaran Sarıkaya, iddialı bikinileriyle verdiği pozları paylaştı.

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          "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın…" diyen ünlü oyuncu, "Şimdi çalışma zamanı" ifadelerini kullanarak sezonu erken kapattı.

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          DEMET ÖZDEMİR

          Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile boşanmasının ardından soluğu Yunanistan'da aldı.

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          Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev satın alan oyuncu, tatil karelerini de yayımladı.

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          ALİNA BOZ - UMUT EVİRGEN

          4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Alina Boz, gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı.

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          Birlikte Yunanistan'da tatil yapan taze aşıklar, romantik anlar yaşadı.

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          NİLPERİ ŞAHİNKAYA

          Yunanistan'da tatil yapmayı tercih eden ünlü isimlerden biri de Nilperi Şahinkaya...

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          Nilperi Şahinkaya, Atina'da bulunan Vouliagmeni Nehri'ni ziyaret etti.

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          HANDE ERÇEL - HAKAN SABANCI

          Aşklarını ilan eden Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti de İtalya'da başlayıp, Yunanistan'da sonlanan tatilde birlikteliklerini pekiştirdi.

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          Sevgilisiyle keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncu, mavi renkli kombiniyle şıklığını gözler önüne serdi.

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