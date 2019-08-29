29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
iABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında dünya 1 numarası Novak Djokovic, ikinci turda Arjantinli tenisçi Juan Ignacio Londero ile karşılaştı.
Mücadelede omzundan sakatlanan fakat oyunu bırakmayan Djokovic, dünya klasmanının 56. basamağındaki rakibini 2 saat 15 dakikada biten maçta, 6-4, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.
Son şampiyon Djokovic, üçüncü turda Denis Kudla ile Dusan Lajovic arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.
SERENA KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ
Tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, ikinci tur mücadelesinde ABD'li genç tenisçi Catherine McNally ile korta çıktı.
Klasmanın 121 numarası 17 yaşındaki McNally karşısında maça istediği gibi başlayamayan Williams, ilk seti 7-5 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran ABD'li tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-3 ve 6-1 kazanarak 2-1 galip geldi.
Serena Williams, 3. turda Karolina Muchova ve Su-Wei Hsieh'in oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.
BARTY YOLUNA DEVAM EDİYOR
Dünya 2 numarası Ashleigh Barty, 2. turda ABD'li rakibi Lauren Davis ile karşılaştı.
Avustralyalı tenisçi, 6-2 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 yendi ve üst tura çıktı.
Barty, 3. turda Shuai Peng ve Maria Sakkari'nin oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.
ELİNE SVITOLINA, VENÜS WILLIAMS'I ELEDİ
Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, 39 yaşındaki ABD'li Venüs Williams ile karşılaştı.
Svitolina, 1 saat 52 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.
Svitolina, bir sonraki turda Rebecca Peterson ile Dayana Yastremska arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!