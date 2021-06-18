"YENİDEN AMELİYAT OLABİLİR"

Kızının zor günler geçirdiğini açıklayan Nevin Teoman, "Seren'in bu durumu beni çok üzüyor maalesef. Beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Şu anda iyi. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü ama doktorumuz çok şükür iyiye gidiyor dedi. Yeni bir tedavi süreci bu. Yeni bir rejime başladı. Belki yeniden ameliyat olabilir" açıklamasını yaptı.