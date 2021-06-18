Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Teoman, bir arkadaşıyla birlikte kahve içerken objektiflere poz verdi.
KIZININ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Nevin Teoman, mide küçültme ameliyatı sonrası ikinci kez gastrik bypass ameliyatı olan ve 45 kiloya düşen, bu yüzden şimdilerde 'dumping sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"YENİDEN AMELİYAT OLABİLİR"
Kızının zor günler geçirdiğini açıklayan Nevin Teoman, "Seren'in bu durumu beni çok üzüyor maalesef. Beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Şu anda iyi. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü ama doktorumuz çok şükür iyiye gidiyor dedi. Yeni bir tedavi süreci bu. Yeni bir rejime başladı. Belki yeniden ameliyat olabilir" açıklamasını yaptı.
"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM" DEMİŞTİ
Serengil, daha önce yaptığı açıklamada, "46 kiloya düştüm. Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.
3,5 AYDA 25 KİLO
2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi.
Bu operasyonda bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.
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