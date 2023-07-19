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        Haberler Magazin Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı: Süreç istediğimiz gibi gitmedi - Magazin haberleri

        Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal boşandı: Süreç istediğimiz gibi gitmedi

        2020'de evlenen Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal, yollarını ayırdı. Bugün Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde görülen dava ile tek celsede boşanan ikiliden Fosforoğlu, "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu, ayrılmaya karar verdik" açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 14:26
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          Oyuncu ve yazar Seren Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesinde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.

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          SEREN FOSFOROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

          Anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Seren Fosforoğlu, iki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade ederek "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu, ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum" dedi.

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          Seren Fosforoğlu ve Kaan Önal’ın ortak çocukları bulunmazken, ünlü oyuncu ve yazarın daha önceki evliliğinden olan sekiz yaşında Nil adında bir kızı bulunuyor.

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