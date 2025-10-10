Serel Yereli tatili bitirmedi
Oyuncu Serel Yereli, sonbahara rağmen tatil sezonunu kapatmadı. Şu sıralar Muğla Datça'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Yereli, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 10.10.2025 - 22:10 Güncelleme: 10.10.2025 - 22:42
Sonbaharın ortasında olsak da, bazı ünlüler için tatil sezonu hâlâ devam ediyor.
Ünlü oyuncu Serel Yereli, Muğla Datça’da güneşin ve mavi suların keyfini çıkarıyor.
Mavi mayosu ile tatilinden kareleri 405 bin takipçili Instagram hesabından paylaşan Yereli, tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
