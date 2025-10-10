Habertürk
        Serel Yereli tatili bitirmedi

        Oyuncu Serel Yereli, sonbahara rağmen tatil sezonunu kapatmadı. Şu sıralar Muğla Datça'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Yereli, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 22:10 Güncelleme: 10.10.2025 - 22:42
        Serel Yereli tatili bitirmedi
        Sonbaharın ortasında olsak da, bazı ünlüler için tatil sezonu hâlâ devam ediyor.

        Ünlü oyuncu Serel Yereli, Muğla Datça’da güneşin ve mavi suların keyfini çıkarıyor.

        Mavi mayosu ile tatilinden kareleri 405 bin takipçili Instagram hesabından paylaşan Yereli, tatil pozlarıyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Serel Yereli

