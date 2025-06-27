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        Haberler Spor Futbol Serdar Topraktepe’nin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı - Futbol Haberleri

        Serdar Topraktepe’nin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

        Beşiktaş Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin hayatını kaybeden ağabeyi Ayhan Topraktepe son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:48
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        Serdar Topraktepe'nin acı günü!
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        Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Beşiktaş Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe için Avcılar Denizköşkler Camii’nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

        Topraktepe’nin cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, teknik direktörler Rıza Çalımbay, Orhan Ak, Önder Karaveli, siyah-beyazlı futbolcu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

        Ayhan Topraktepe’nin cenazesi, kılınan namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedildi.

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