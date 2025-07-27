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        Haberler Magazin Serdar Ortaç'tan Tarkan'a: İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç'tan Tarkan'a: İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim

        Serdar Ortaç, geçmişte Tarkan'a küfrettiği için pişman olduğunu dile getirerek özür diledi. Kumar bağımlılığına da değinen Ortaç; "Kazandığım tüm parayı kaybettim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:39
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        "İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim"
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        Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konuk olduğu bir YouTube programında açıklamalarda bulundu. Yalan makinesine bağlanan Ortaç, hem özel yaşamına hem de meslek hayatına dair dikkat çekici itiraflarda bulundu.

        MS hastalığı teşhisi konulduktan sonra Tarkan'ın kendisini aradığını anlatan Serdar Ortaç, geçmişte yaptığı bir davranıştan dolayı duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi; "MS teşhisi sonrası Tarkan beni aramıştı. Daha sonra alkollü çıktığım bir yayında kendisine küfür ettim. Çok pişmanım. İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim."

        Yıllardır süregelen kumar bağımlılığına da değinen Serdar Ortaç; "Kumarda 50 milyon dolar kaybettiniz mi?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi; "Hayatım boyunca kazandığım tüm parayı kaybettim. Kumar insanın seviyesini, kalitesini, ailesini, parasını, evliliğini ve sağlığını yok eder. Şu an bir liram olmasın ama elim ayağım geri gelsin isterim."

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        #Serdar Ortaç
        #tarkan

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