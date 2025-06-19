Serdar Dursun'dan HT Spor'a özel açıklamalar: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den gitmesi talihsizliğim oldu
İran Ligi ekiplerinden Persepolis forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun HT Spor ekranlarındaki Satır Arası programına konuk oldu. 33 yaşındaki futbolcu HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu
Kariyerini İran'ın Persepolis takımında sürdüren milli futbolcu Serdar Dursun, HT Spor ekranlarındaki Satır Arası programına konuk oldu.
HT Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik'in sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu çok özel açıklamalarda bulundu.
İşte Serdar Dursun'un HT Spor'a özel açıklamaları:
"UNION BERLIN'E TRANSFER OLUYORDUM, ALİ KOÇ YOLDAN DÖNDÜRDÜ"
"Union Berlin'e aslında sağlık kontrolüne gidiyordum ben sezon bitmişti. Sonrasında sağ olsun Ali Koç başkan yoldan döndürdü diyelim. Hatta ben sağlık kontrolüne girdim, üstünü değiştirmem lazım bitince kabine girdim duşun sesini açtım Ali Koç ile konuştum. Dışarda doktorlar, kulüp çalışanları, menajer bekliyordu. O dönemde de çok teklifler vardı. Beşiktaş'ta istemişti o dönemde ama ben Türkiye'ye gelmek istemedim her yerden teklif vardı niyetim para kazanmak değil de kariyer yapmaktı. Sağ olsun güvendi, beğendi Ali Koç güzel de oldu. Benim her zaman hayalimdi Fenerbahçe'de forma giymek. Semih Şentürk'ten sonra oynadığım sürelere göre bir Türk olarak kendimi başarılı görüyorum Fenerbahçe'nin forveti olarak."
"İSMAİL KARTAL'IN GİTMESİ TALİHSİZLİĞİM OLDU"
"İlk 7 maç 7 gol atmıştım 100 yıllık Türkiye rekorunu kırdık çok güzeli milli takımda her maçta. Top geliyordu önemli olan o sakinlik milli takımda. İsmail Kartal'ın ikinci döneminde çok güzel geçti benim açımdan. Şubat'tan sonra hep oynadım zaten kaybetmedik o dönemde. O dönem 13-15 gole katkı sağlamıştım çok güzel geçmişti. Sonrasında benim talihsizliğim diyeyim İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılması talihsizliğim oldu. Jorge Jesus geldi ve farklı bir formasyonu tercih etti."
"PERSEPOLİS'İN 40 MİLYON TARAFTARI VAR"
"Kulüp olarak bilmiyordum beni nasıl bir şeyin karşılayabileceğini. Her gün beni daha çok şaşırttı hem ülke olarak hem futbol olarak. Persepolis çok büyük bir camia 40 milyon taraftarı var düşünün Fenerbahçe ve Galatasaray'dan fazla. İran çok modern bir ülke ben çok memnun kaldım. Hem kültür olarak bize benziyorlar, rahatlar. Tarihe bakarsak Pers kültürü çok eski bir kültür."
"KALDIĞIM OTELE 10 DAKİKALIK MESAFEDE PATLAMA OLDU"
"Benim kaldığım otele 10 dakikalık bir mesafede patlama oldu. Şu anda düşününce anlayamıyorum bile, algılayamıyorum. Şimdi birkaç arkadaşım korkuyoruz dedi. Biz yine de orada olmadığımız anlayamıyoruz. Sezon nasıl olacak bilmiyorum, çünkü 1 senelik daha sözleşmem var. Aslında biz 25 Temmuz'dan itibaren İran'a gidecektik ama savaş devam mı edecek ne olacak bilmiyoruz. İster istemez insan gitmek istemeyecek oraya. Geç de başlayabilir sezon. Bir de başkente düşüyor bomba, inşallah biter güzel bir ülke İran. O kadar masum insan var her yerde oluyor bu Gazze'de de oluyor bunlar."