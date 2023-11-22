Serdar Ali Çelikler yazdı: Şampiyonada başarılı olacağız

Pas yapamadık, önde top da tutamadık. 2. yarıda Ferdi'yi sol beke çekip Zeki'yi içeri attı Montella. Böylece iki kenarı da hareketlendirmek istedi. Ama mecburi 2 değişiklik (Uğurcan sakatlıktan Abdülkadir yanlış tercihten) sonrası 3. değişiklik yapılmış olundu. Bu kez top daha çok bizde kalsa da yine üretkenlik gösteremedik. Ama baskılı oynamaya başlayınca takımın güveni geri geldi.